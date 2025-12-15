Главная Новости В Иркутской области на продажу выставлен уникальный автодом на базе ГАЗ-3308 «Садко» 2001 года
В Куйтуне продается автодом на базе ГАЗ-3308 Садко с пробегом 30 тысяч км и полным приводом — надежный вариант для путешествий и проживания.
Иннокентий Петров
15.12.2025, 11:01·2 мин
Фото: Carsweek.ru

В Куйтуне, расположенном в Иркутской области, выставлен на продажу необычный автодом, созданный на базе автомобиля ГАЗ-3308 "Садко" 2001 года выпуска. Несмотря на солидный возраст, транспортное средство находится в достойном техническом состоянии и отличается малым пробегом – всего 30 000 километров.


Фото: Carsweek.ru

Полуинтегрированный автодом оборудован бензиновым мотором мощностью 119 л.с., механической коробкой передач и системой полного привода. Такая комплектация позволяет уверенно преодолевать различные дорожные условия, что особенно привлекательно для любителей активного отдыха на природе и дальних путешествий.


Фото: Carsweek.ru

Продавец отмечает, что у автомобиля прозрачная история эксплуатации: ранее машиной владело юридическое лицо, а последний собственник пользовался автодомом более четырех лет. По данным проверок ГИБДД, ограничений на автомобиль не выявлено, розыск не объявлен, а VIN-код совпадает с информацией в ПТС. Категория "С" в документах позволяет использовать транспорт как для перевозки грузов, так и для комфортного проживания.


Фото: Carsweek.ru

Стоимость автодома составляет 1 100 000 рублей. Продавец считает цену привлекательной, учитывая состояние и уникальность предложения. Также отмечается, что возможен торг. Этот вариант может заинтересовать тех, кто ищет надежный и практичный дом на колесах для путешествий и приключений.

Ранее сообщалось о выходе обзора предсерийного Skydancer Desert Diamond.

Источник, фото: auto.drom.ru.

Источник

