Инновационный электрический пикап Ford Fathom обретает форму в преддверии премьеры в 2027 году

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Опубликованы новые изображения Ford Fathom — революционного электрического пикапа, который не только выведет американского производителя на новый рынок, но и станет примером более эффективного и экономичного подхода к созданию автомобилей.

Премьера новинки запланирована на 2027 год. Этот перспективный пикап может стать самой важной новой моделью Ford со времён легендарного автомобиля или даже Model T.

Масштаб проекта Ford Fathom уже неоднократно становился предметом обсуждения. Производственный процесс, электрические системы и аккумуляторы будут полностью новыми: их разработали с нуля. При этом компания позаимствовала отдельные идеи и решения у современных производителей из США и других стран.

Главная цель всех этих инноваций — предложить более выгодный автомобиль по сравнению с конкурентами. Предполагаемая стартовая цена в США составит всего $28,350, что эквивалентно £21,000.

Это позволит снизить не только стоимость электрического пикапа при покупке, но и общие расходы на его владение. Такой подход может оказаться привлекательным для покупателей по всему миру. Поэтому, хотя продажи в Великобритании и Европе пока не являются для Ford приоритетом, нет оснований полагать, что со временем модель не появится на этих рынках.

Как будет выглядеть Ford Fathom?

Новые изображения Ford Fathom позволяют лучше представить, каким будет пикап среднего размера. Очевидно, что модель не станет обычной альтернативой F-150: автомобиль получит более легковой характер, цельный кузов и относительно короткую грузовую платформу.