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ДПС отправляет автомобили на технический осмотр даже после его отмены

Техосмотр стал внеочередным: что ждать автомобилистам? Инспекторы ДПС предписывают проверку по новым ПДД. Штрафы до 2000р за неисправности.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.01.2025, 13:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

С момента подписания президентом РФ изменений в законодательстве четыре года назад, плановые осмотры перестали быть обязательными для большинства водителей.

Теперь же, в связи с новыми обновлениями в Правилах дорожного движения, водителям грозят внеочередные техосмотры, которые могут быть назначены инспекторами ДПС. В обновленных ПДД появился перечень критических неисправностей, которые могут привести к запрету эксплуатации автомобиля, что существенно повлияло на процесс прохождения техосмотра.

При стандартной проверке на дороге инспекторы могут обратить внимание на состояние автомобиля с помощью специальных приборов или визуального осмотра, чтобы выявить критические неисправности из обновленного списка в ПДД. Если обнаружена поломка или нештатная работа, водителю грозит штраф 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ, а также предписание о прохождении технического осмотра после устранения неисправности.

В случае обнаружения нештатного оснащения автомобиля инспекторы направляют авто на техосмотр. Наличие несанкционированных дополнений, а также неисправности систем безопасности и управления, могут послужить основанием для наложения штрафа и направления на техосмотр.

После устранения неисправности водителю необходимо пройти техосмотр и получить разрешение на участие в дорожном движении. При повторном нарушении и штрафе за ту же проблему сумма штрафа увеличится в четыре раза, достигнув 2000 рублей.

Уточнение: ПДД - это свод правил, устанавливающих обязанности участников дорожного движения и технические требования к транспортным средствам для обеспечения безопасности движения.

Источник

2025 (16)Гибдд (6)Техосмотр (2)

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