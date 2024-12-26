ГАС привезет в Россию две новинки к 2025 году.

Компания GAC Motor готовится к значительному расширению своего модельного ряда на российском автомобильном рынке. По информации, полученной из пресс-службы китайского производителя, в первой половине 2025 года дилеры начнут продажи двух новых моделей – бизнес-седана Empow и кроссовера GS4.

Напомним, что бренд GAC появился на российском рынке в 2019 году. В настоящее время модельный ряд компании включает в себя компактный кроссовер GS3, полноприводный среднеразмерный внедорожник GS8 и премиальный минивэн M8.

Кроме того, в рамках глобальных стратегических планов GAC Motor в ближайшие три года планируется представить целых 22 новых модели, из которых семь увидят свет уже в 2025 году. Автомобили будут оснащены различными типами двигателей, включая электрические, последовательные гибриды с увеличенным запасом хода и подключаемые гибридные системы.