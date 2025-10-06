GAC GS8 занял первое место в сегменте E-SUV и готовит к выпуску новую модель

Российский автомобильный рынок отмечает новое достижение: кроссовер GAC GS8 второго поколения достиг отметки в 20 000 реализованных автомобилей. Официальный дистрибьютор марки сообщил о значительном успехе флагманской модели, которая уверенно укрепляет позиции бренда в сегменте премиальных SUV.

Путь GAC GS8 в России начался в 2019 году, когда свои первые автомобили приобрели 679 клиентов. Уже к 2023 году спрос вырос почти втрое — до 1 559 проданных машин. Настоящий прорыв произошёл в 2024 году: по итогам года дилеры реализовали 12 831 экземпляр кроссовера. Как отмечается, только за первые восемь месяцев 2025 года покупатели приобрели ещё 6 022 GS8, что позволило преодолеть важный рубеж в 20 тысяч проданных автомобилей.

GS8 не только стал самой популярной моделью бренда в России, но и занял лидирующую позицию в своём классе E-SUV, опередив всех основных конкурентов на рынке. Высокий спрос сохраняется и в текущем году, что свидетельствует о стабильном интересе со стороны российских автомобилистов.

По мнению представителей GAC, столь впечатляющий результат объясняется сочетанием привлекательного дизайна, просторного и хорошо оснащённого салона, отличных ходовых характеристик и надёжности. Павел Никифоров, возглавляющий департамент по развитию продаж GAC Motor Rus, отмечает, что 20-тысячный рубеж — это не только успех бренда, но и признание со стороны покупателей.

Анализ продаж показал, что наибольшей популярностью пользуется комплектация GX PREMIUM: её выбирают 42,1% российских клиентов. Этот вариант отличается продуманным набором опций, включая полный привод, кожаную отделку, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и сервисов Яндекс, а также мультизонный климат-контроль, двухслойные звукоизолирующие стёкла, проекционный дисплей диагональю 30 дюймов, аудиосистему ALPINE и электропривод третьего ряда сидений.

Второе место по популярности занимает комплектация GT с долей 29,9% продаж, а стартовая версия GL привлекла 13,3% покупателей. Такой выбор говорит о высоких ожиданиях российских автовладельцев в отношении комфорта и технологий.

С момента выхода на российский рынок GAC GS8 продолжает развиваться. В ответ на запросы потребителей компания увеличивает число комплектаций и расширяет список доступных опций даже в базовых версиях. Среди последних новинок — эффектный экстерьерный пакет Dragon, специальная версия Traveller, а также гибридное исполнение, сочетающее экономичность, динамику и экологичность.

Компания GAC не собирается останавливаться на достигнутом. По информации дистрибьютора, до конца года на российский рынок выйдет ещё одна новая модель, которая дополнит линейку бренда и, как ожидается, также найдёт отклик среди отечественных покупателей.

Таким образом, успех GS8 подтверждает, что стратегия постоянного обновления и ориентация на запросы клиентов позволяют бренду из Китая не только закрепиться, но и стать одним из лидеров конкуренции в премиальном сегменте SUV. GAC продолжает готовить новые интересные премьеры для российского рынка.

Ранее стало известно, что GAC Aion V, способный преодолеть до 750 км на одном заряде, готовится к выходу в России.

Источник фото: GAC.