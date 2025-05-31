Габриэль Бортолето: Новые продукты эффективны, и это придает надежду.

Габриэль Бортолето показал своё лучшее выступление в карьере, квалифицировавшись двенадцатым в Гран При Барселоны. Его напарник в команде Sauber Нико Хюлкенберг, к сожалению, завершил борьбу уже в первой сессии.

Бразильский гонщик поделился своими впечатлениями: «Я очень рад результатам квалификации. Это лучшее выступление в текущем сезоне, и в целом день прошёл отлично. Новые доработки на машине кажутся эффективными, что весьма обнадёживает. Команда проделала огромную работу, и это заслуженный результат для нас».

Бортолето продолжил: «Я понимаю, что завтрашний день будет самым важным, поэтому нужно оставаться сконцентрированными. Главное – это контроль износа резины, в этом ключ к успеху. Надеюсь, что мы продолжим двигаться в правильном направлении».

Хюлкенберг, занявший 16-е место, отметил: «Я мог бы показать лучший результат, но финальный круг получился неидеальным из-за таких технических моментов, как поворачиваемость. Это стоило мне нескольких десятых секунды, что в условиях высокой конкуренции сыграло роль».

Гонщик Sauber продолжил: «Новые обновления на машине позволили нам сделать шаг вперёд. Уже с первого круга я ощутил, что автомобиль стал более стабильным, баланс улучшился. Теперь я готов решать проблему старта с 16-й позиции и бороться с трафиком, что всегда сложно на этой трассе. Мы изучим все возможные стратегии для продвижения вперёд».