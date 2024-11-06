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Габриэль Бортолето: "Моя цель - дебютировать в Формуле 1 в Sauber"

Команда Sauber подтвердила состав пилотов на последующий сезон — напарником Нико Хюлкенберга в 2025 году станет Габриэль Бортолето.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.11.2024, 12:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Sauber подтвердила состав пилотов на последующий сезон — напарником Нико Хюлкенберга в 2025 году станет Габриэль Бортолето. Двадцатилетний гонщик впервые выйдет на трассу в Формуле 1 и станет первым бразильцем в чемпионате с 2020 года, когда за рулём Haas выступал Пьетро Фиттипальди.

Габриэль Бортолето: «Я принимаю участие в одном из самых увлекательных проектов в автоспорте, если не сказать во всем спорте. Для меня это большая честь присоединиться к Sauber и Audi, у которых настолько богатое наследие. Мне не просто хочется быть частью этого амбициозного проекта, я стремлюсь к развитию вместе с ним и достижению вершин автоспорта».

«Я чрезвычайно благодарен за предоставленную мне возможность командой и за шанс поработать рука об руку с таким опытным пилотом, как Нико. У Sauber и Audi огромный багаж опыта в выращивании молодых талантов, и я уверен, что мы вместе сможем написать собственную историю успеха».

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Источник

Sauber (99)

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