Будущее Leapmotor: китайский бренд готовит к выпуску внедорожники B10 и B03X, а также хэтчбек B05

Leapmotor B10 гибрид выходит на европейский рынок: новый SUV с увеличенным запасом хода и передовыми технологиями доступен в Великобритании.
РедакцияР
25.03.2026, 18:42·2 мин
single
Leapmotor, китайский автопроизводитель и партнер по альянсу с Peugeot, Citroën и другими брендами группы Stellantis, объявил о масштабных планах по выходу на европейский рынок хэтчбеков. В течение ближайших 12 месяцев компания намерена представить конкурентов популярным моделям, таким как Volkswagen Golf, T-Cross и ID. Polo.

Стремясь укрепить свои позиции в Европе, Leapmotor рассчитывает увеличить продажи с текущих 60 000 автомобилей до более чем 100 000 к 2026 году. Для достижения этой цели бренд планирует удвоить свою линейку электрических моделей, добавив два новых автомобиля и расширив ассортимент за счет гибридной силовой установки с увеличенным запасом хода. Генеральный директор Leapmotor International Тяньшу Син в эксклюзивном интервью Auto Express заявил: «Мы представим три новых продукта к середине года».

Первой новинкой, которая появится на рынке Великобритании, станет кроссовер B10. По словам Сина, это будет «подключаемый гибрид с технологией увеличенного запаса хода». Модель B10 длиной 4,5 метра и более крупный кроссовер C10 откроют новую главу для китайских автомобилей с системой Range Extender (REx), где небольшой бензиновый двигатель подключается к работе при снижении заряда литий-ионной батареи ниже 9%.

В модели C10 эта технология обеспечивает запас хода по стандарту WLTP до 602 миль. Что касается B10 REx, то его батарея емкостью 18,8 кВт·ч обеспечивает до 50 миль на электротяге, а при необходимости подзаряжается 1,5-литровым бензиновым мотором, увеличивая общую дальность хода до 559 миль. Чисто электрическая версия B10 стоит £31,495, и ожидается, что гибрид с двумя силовыми установками будет стоить примерно столько же.

