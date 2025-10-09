В свежем выпуске Auto Express представлен будущий Dacia за £13 тысяч

В свежем выпуске Auto Express читатели узнают подробности о концепте Dacia Hipser, который открывает завесу над будущим компактным электромобилем стоимостью около 13 тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, в номере представлен эксклюзивный материал о новом компактном внедорожнике Land Rover Defender. Журналисты подготовили уникальное изображение, демонстрирующее, каким может стать обновлённый Defender в младшей версии.

Остаётся в центре внимания и Audi — редакция делится последними новостями о планах бренда по выпуску A2 e-tron. Компания Porsche, в свою очередь, впервые представила интерьер нового электрического Cayenne.

В разделе тест-драйвов журналисты Auto Express отправились в путь на самой быстрой версии Tesla Model Y, оценили возможности нового минивэна Kia PV5 и протестировали Jaecoo 5.

Кроме того, читателей ждёт сравнение городских автомобилей: Citroen C3 и Hyundai i20 встретились лицом к лицу в очередном автомобильном поединке.

