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ФК "Эшторил" отдал дань памяти Сенны

Португальский клуб «Эшторил» отметил юбилей победы Сенны в уникальной форме, но потерпел поражение от «Браги» в футбольном матче.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.04.2025, 14:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Португальский футбольный клуб «Эшторил» отметил четверть века с момента первой победы легендарного Айртона Сенны памятным событием. В честь этого события команда вышла на поле в уникальной форме, символизирующей великий успех бразильского пилота.

В далеком 1985 году Сенна, выступая за Lotus, одержал победу на Гран При Португалии на трассе в Эшториле. Этот гран-при стал первым, когда Сенна смог выиграть квалификацию (поул) в своей карьере. На следующий день, на мокрой трассе, он сумел опередить всех своих соперников, кроме Микеле Альборето, финишировавшего на втором месте, и одержал свою первую победу в Формуле 1.

Однако, несмотря на величественный жест клуба «Эшторил», увековечивший память о великом спортсмене, команда не смогла победить в матче. В игре с командой «Брага», занимающей третье место в турнирной таблице, «Эшторил» потерпел поражение со счетом 0:2. Несмотря на результат, голосование в клубе показало, что идея посвятить игру памяти Сенны была встречена одобрением болельщиков и игроков.

Источник

Айртон Сенна (10)

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