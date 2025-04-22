Португальский футбольный клуб «Эшторил» отметил четверть века с момента первой победы легендарного Айртона Сенны памятным событием. В честь этого события команда вышла на поле в уникальной форме, символизирующей великий успех бразильского пилота.

В далеком 1985 году Сенна, выступая за Lotus, одержал победу на Гран При Португалии на трассе в Эшториле. Этот гран-при стал первым, когда Сенна смог выиграть квалификацию (поул) в своей карьере. На следующий день, на мокрой трассе, он сумел опередить всех своих соперников, кроме Микеле Альборето, финишировавшего на втором месте, и одержал свою первую победу в Формуле 1.

Однако, несмотря на величественный жест клуба «Эшторил», увековечивший память о великом спортсмене, команда не смогла победить в матче. В игре с командой «Брага», занимающей третье место в турнирной таблице, «Эшторил» потерпел поражение со счетом 0:2. Несмотря на результат, голосование в клубе показало, что идея посвятить игру памяти Сенны была встречена одобрением болельщиков и игроков.