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Фургоны Sollers Atlant обновлены и готовы к работе

Sollers улучшила шумоизоляцию Atlant на 75%. Фургоны оснастили вибро-шумоизоляционными панелями, что снизило посторонние звуки в кабине на 23 децибела. "Атлант" стал самой продаваемой моделью марки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.01.2025, 13:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Sollers радует своих покупателей, представив улучшенную версию грузового фургона Atlant с улучшенной шумоизоляцией. Благодаря дополнительной установке более тридцати вибро-шумоизоляционных панелей во внутренние полости кузовных деталей удалось улучшить шумоизоляцию на 75 процентов.

Улучшенные фургоны прошли специальное тестирование с использованием специализированного оборудования, которое показало снижение посторонних шумов в кабине на 23 децибелла как при движении со скоростью, так и в процессе разгона. Sollers Atlant с улучшенной шумоизоляцией уже поступили к дилерам и готовы к приобретению.

Согласно отчету, именно семейство «Атлант» принесло компании наибольшее количество продаж за прошлый год. Всего было продано 8 300 экземпляров этих грузовиков, что подтверждает их популярность среди потребителей.

Также стало известно, что начиная с января 2025 года, Sollers увеличила цены на свою линейку автомобилей на 3,1 - 8 процентов. Это решение компании вызвано различными факторами на рынке и направлено на обеспечение стабильного и эффективного бизнеса в будущем.

Фото: Carsweek.ru

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