Рост цен на топливо ударит по владельцам бензиновых и электромобилей — «Правительству нужно вмешаться»

Британские автомобилисты в последние годы сталкиваются с множеством трудностей. Постоянно меняющиеся правила перехода на электромобили, разбитые дороги, скандалы в сфере автокредитования и нестабильные цены на топливо создают непростую ситуацию для водителей. Казалось бы, эти проблемы уже достаточно усложнили жизнь, однако международная политика внесла новые коррективы.

Тем не менее, трудности, с которыми сталкиваются водители в Великобритании, меркнут на фоне тех испытаний, которые переживают жители Ирана, Израиля и других стран Ближнего Востока, оказавшихся в эпицентре конфликта, сопровождающегося ракетными и беспилотными ударами. Несмотря на это, британцы неизбежно будут задумываться о происходящем, когда в ближайшие месяцы будут заряжать электромобили или заправлять традиционные автомобили бензином и дизелем.

Прогнозы на будущее остаются крайне неопределёнными, однако аналитики отмечают, что стоимость всех видов топлива, скорее всего, продолжит расти на фоне вооружённого конфликта с участием США и Ирана. Цены на нефть уже достигли отметки в $80 за баррель, что связано с перебоями в поставках, вызванными конфликтом. Газ также дорожает, а это напрямую влияет на стоимость электроэнергии в Великобритании.

Ожидается, что изменения на международных рынках в скором времени отразятся на кошельках британских потребителей. Можно с уверенностью предположить, что поставщики топлива и энергии отреагируют на рост цен стремительно, в отличие от их сдержанной реакции на снижение рыночной стоимости.