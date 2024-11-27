Автомобильные гиганты BMW, Audi и Mercedes сообщили об острой утрате прибыли

По данным издания Financial Times, за третий квартал текущего года прибыль автоконцерна Volkswagen снизилась на 64%, достигнув 1,58 миллиарда евро. Основной фактор – стремительное падение продаж в Китае, а также негативное воздействие на финансовое положение компании расходы на реструктуризацию.

В настоящее время автопроизводитель планирует срочно сократить расходы. VW Group собирается закрыть сразу три завода в Европе, что может повлечь увольнение десятков тысяч сотрудников.

У Audi ситуация оказалась ещё более серьезной: прибыль упала на 91%, до 106 миллионов евро. С начала года по сентябрь заметное снижение продаж отмечено на трех ключевых рынках – в Европе, Китае и США. По словам финансового директора Audi Юргена Риттерсбергера, на рынках Европы и Китая немецкий производитель столкнулся с острой ценовой конкуренцией.

Как сообщает Bloomberg, к концу февраля 2025 года компания может закрыть завод в Брюсселе, что приведет к увольнению 3 тысяч рабочих.

Выручка BMW в третьем квартале упала на 84%. Это самый худший результат для бренда за последние четыре года. Согласно информации от Bloomberg, продажи в Китае снова стали основным фактором отрицательной динамики финансового положения баварского автопроизводителя. Отдельно стоит выделить затраты на крупную отзывную кампанию – на ремонт было направлено 1,5 миллиона автомобилей.

Чистая прибыль Mercedes-Benz упала на 54%, достигнув 1,7 миллиарда евро. На фоне резкого спада продаж свою роль сыграл также китайский рынок.





Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что немецкая компания Audi будет разрабатывать китайскую платформу для электромобилей совместно с местным автогигантом SAIC.