От внедорожников до классических купе, машины просто недооценены

Водители и ценители автомобилей, мы - и, думаю, это касается не только меня! - много времени проводим на жалостях по поводу всего, что не так. Будь то ямы на дорогах, временные ограничения скорости, дорожные работы, другие водители, стоимость владения автомобилем, то, что производители делают плохо, или миллион других вещей, всегда легко найти повод для недовольства.

Но недавно мне посчастливилось испытать три разных автомобиля, которые вызвали у меня улыбку по разным причинам. И это напомнило мне, насколько замечательен автомобиль как таковой, во всех его формах и размерах, и как мы везучи, что можем просто сесть за руль и уехать, вне зависимости от того, что у нас под капотом!

В один и тот же день я пересаживался с одного на другой: с современного Toyota Prius на Ineos Grenadier и красивый Toyota Corolla AE86 Coupé 1985 года выпуска - три автомобиля, у которых мало что общего, кроме того, что все они вызвали у меня радостные эмоции.

Мне нравится внешность Prius и его умные технологии, и ездить на нем тоже приятно - можно сказать, в первый раз так можно сказать об автомобиле с таким названием.

А вот Grenadier, автомобиль, за рулем которого я раньше не оказывался, приятно меня удивил, возможно, из-за низких ожиданий, благодаря своему характеру. Это действительно современный "старый" Land Rover Defender, со своими недостатками в области сельского стиля вождения. Я не говорю, что я бы купил его - или даже с удовольствием снова бы его водил, но я испытал к нему большую симпатию, чем ожидал.

И потом был AE86. Так приятно водить автомобиль в хорошем состоянии из того периода, потому что он показывает, что нам сейчас не хватает, благодаря своей легкости и минимализму управления, а также чистой связи, которую он предлагает. Но он также показывает, что у нас есть сейчас в технологиях, базовой прочности вещей, таких как дверные панели, и размере самих автомобилей.

Мне очень понравился маленький Corolla Coupé, но сидя на светофоре, окруженный кажущимися гигантами Nissan Juke и Ford Puma - не говоря уже о действительно больших машинах - это было явным напоминанием о том, что я бы не хотел попасть в даже небольшое столкновение с современным внедорожником. Но это не значит, что я его не полюбил.

В целом, этот небольшой кросс-секция всего лишь из трех автомобилей был милым напоминанием о том, чтобы отойти на шаг назад от тарифов Трампа, электрификации и заторов и насладиться всем, что можно получить от скромного автомобиля, во всех его проявлениях.