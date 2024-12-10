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Фредерик Вест заменил Антонелли на тестах

Сегодня в Абу-Даби на тестах команды Mercedes за рулём болида должны были находиться Джордж Расселл и его новый напарник Андреа Кими Антонелли. Однако, из-за заболевания планы команды пришлось изменить.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.12.2024, 12:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Абу-Даби на тестах команды Mercedes за рулём болида должны были находиться Джордж Расселл и его новый напарник Андреа Кими Антонелли. Однако, из-за заболевания планы команды пришлось изменить.

Расселл выехал на трассу, в то время как Кими не смог присоединиться к нему. Итальянский гонщик до сих пор восстанавливается после болезни, из-за которой он пропустил последний этап сезона Формулы 2 на прошлом уик-энде. Вместо Антонелли за руль Mercedes сел резервный гонщик команды Фредерик Вести.

Фредерик отработал свою смену в первой половине дня, однако не исключено, что он также примет участие в дневной сессии тестов.

Источник

Андреа Кими Антонелли (30)Mercedes (260)

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