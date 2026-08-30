Фредерик Вести продолжает мечтать о Формуле-1

Резервный пилот Mercedes Фредерик Вести надеется, что в будущем получит шанс выйти на старт гонки Формулы 1. Об этом 24-летний датчанин рассказал в интервью сингапурской газете The Strait Times.

Этот уик-энд Вести провёл в островном городе-государстве на юго-востоке Азии. Там он принял участие в двухдневной маркетинговой программе Adidas, спонсора заводской команды штутгартского концерна, встретился с болельщиками, раздал автографы и пообщался с представителями местной прессы.

«Вероятно, как резервный гонщик я в наилучшем положении из всех возможных вариантов, ведь я работаю вместе с Джорджем Расселлом, Кими Антонелли и Тото Вольффом, – поделился Фредерик, сотрудничающий с Mercedes c 2023 года, когда он стал вице-чемпионом Формулы 2. – Все они очень многого добились за время своих карьер, и невероятно радостно видеть, как успешно Кими выступает в этом году, хотя ещё недавно он был тинейджером.

Вести отметил, что работа в Mercedes усиливает его стремление однажды попасть в Формулу 1. При этом роль третьего пилота, по его словам, временами даётся непросто, поскольку он постоянно наблюдает за выступлениями Кими и Джорджа.

Всё это здорово и заставляет меня мечтать ещё сильнее. Хотя порой быть третьим пилотом непросто, ведь я постоянно наблюдаю за Кими и Джорджем, но в то же время горжусь результатами нашей команды в этом году и всей той работой, которую мы ради этого проделали.

Для этого я трудился всю жизнь, ведь когда мне было 15 лет, отцу пришлось продать наш дом (чтобы Фредерик мог заниматься автоспортом), а это говорит о целеустремлённости всей моей семьи. Мы потратили всё, что у нас было, и направили всю нашу энергию на то, чтобы я вышел на этот уровень. Было бы глупо не мечтать, что я смогу пробиться в Формулу 1».

Фото: F1news.ru

В программу сингапурского уик-энда Фредерика Вести также вошли показательные заезды на Mercedes W04 — машине 2013 года. Сегодня они проходили на импровизированной трассе, проложенной на знаменитом бульваре Орчард-роуд, где расположены торговые и развлекательные центры.

Кроме того, Вести катал VIP-гостей Adidas на спорткаре Mercedes-AMG.