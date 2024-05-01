Выступление в Майами будет лучше, чем в Шанхае, - Фредерик Вассер.

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр поделился планами перед грядущим Гран При Майами.

Фредерик Вассёр: «Нас ожидает очередной спринт-уикенд, и я уверен, что мы сможем улучшить нашу производительность после некоторых трудностей в последнем этапе в Китае. Трасса в Майами представляет собой другой вызов, но у нас есть данные с предыдущих сезонов, на которые мы сможем опираться».

«Мы планируем показать лучший результат, чем в Шанхае. У нас есть потенциал, особенно учитывая небольшое отставание от лидеров в общем зачёте».

«Нам важно максимально эффективно использовать время в единственной тренировке уик-энда, чтобы быть наилучшими в квалификации. На прошлом этапе у нас возникли некоторые проблемы, которые мы рассчитываем исправить».

«Этот уик-энд будет особенным, так как для нас это первое выступление с нашим новым титульным спонсором – HP. Мы приложим все усилия, чтобы сделать наше сотрудничество успешным с самого начала».