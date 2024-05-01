Встреча Фредерика Вассёра с Эдрианом Ньюи состоялась

Сегодня стало известно, что в команде Red Bull Racing скоро произойдет значительное изменение - Эдриан Ньюи покидает свою должность. Легендарный конструктор привлек внимание нескольких гоночных команд, но, похоже, больше всего шансов на его приобретение у итальянцев из Ferrari.

По информации итальянской газеты Gazzetta dello Sport, руководитель Ferrari, Фредерик Вассёр, внезапно отправился в Лондон на встречу с Ньюи вместо того, чтобы присоединиться к команде в Майами. По данным издания, на встрече Вассёр пытался убедить Эдриана присоединиться к Ferrari и совместно с Льюисом Хэмилтоном претендовать на новый титул.

Подробности встречи не разглашаются, однако Gazzetta dello Sport предполагает, что если переговоры пройдут успешно, то уже на следующей неделе может быть официально объявлено о подписании контракта между Эдрианом Ньюи и Ferrari.