Фредерик Вассёр: Не имеет смысла изменять систему штрафов.

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр высказался против изменений в системе штрафных санкций в Формуле-1 после инцидента с участием гонщика Кевина Магнуссена во время спринта на Гран При Майами. По мнению Вассёра, стюардам уже предоставлены все необходимые средства для воздействия на участников соревнований.

«В распоряжении стюардов есть все необходимые инструменты, – цитирует слова Вассёра издание Racingnews365. – Они могут выдавать по два штрафных балла за каждое нарушение. Если гонщик накапливает десять секунд штрафа и продолжает нарушать, то он выбывает из борьбы за победу. Кроме того, ему начисляются штрафные баллы, общее количество которых ограничено 12».

Вассёр отметил, что у стюардов имеются все необходимые средства для наказания гонщиков, и поэтому нет необходимости менять правила. По его мнению, уже существующих инструментов достаточно для эффективного контроля за участниками соревнований.