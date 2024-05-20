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Ускорение доработки машины — ключ к успеху, считает Фредерик Вассёр

На Гран При в Имоле команда Ferrari представила ряд технических новшеств. Однако, по мнению пилота Карлоса Сайнса, обновления, хоть и дали результат, оказались не столь значимыми.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.05.2024, 16:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

На Гран При в Имоле команда Ferrari представила ряд технических новшеств. Однако, по мнению пилота Карлоса Сайнса, обновления, хоть и дали результат, оказались не столь значимыми. Глава итальянской стайбл Скудерия, Фредерик Вассёр, поделился своим мнением относительно темпов разработки машины.

«Ситуация требует от нас увеличить темпы развития болида, – отметил Вассёр после завершения Гран При Эмилии-Романьи. – Нам нужно ускорить процесс, так как это становится критически важным. Однако стоит отметить, что речь идет о миллисекундах. Мы больше не говорим об улучшениях, которые могут выиграть полсекунды».

«Мы должны быть уверены в результате внедрения новых деталей на болид. Это станет ключевым моментом на предстоящих этапах соревнований».

«Конкуренция очень высока. В Монако ключевым является правильная настройка машины, а скорость гонщика будет играть решающую роль».

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