Фредерик Вассёр: "Главная задача для меня — защитить команду"

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр в недавнем интервью изданию Auto Hebdo поделился своим мнением о давлении, оказываемом итальянской прессой на коллектив.

По словам Вассёра, в Италии уровень эмоций вокруг Ferrari всегда крайне высок. Он отметил, что в этой стране часто наблюдается преувеличение как положительных, так и отрицательных моментов, из-за чего команде приходится сталкиваться с постоянными всплесками эйфории и критики. Руководитель Scuderia подчеркнул, что его задача — оградить сотрудников от этого давления.

Вассёр рассказал, что был осведомлён о специфике работы в Ferrari ещё на этапе подписания контракта. По его словам, вокруг команды всегда царит особое воодушевление, а также множество слухов, которые могут отвлекать от основной деятельности. Он отметил, что в Италии даже долгосрочные соглашения не защищают от постоянных обсуждений в прессе о возможности их расторжения.

Фредерик Вассёр также выразил обеспокоенность тем, что подобные разговоры могут негативно сказываться на работе команды и её сотрудников. Он подчеркнул, что хорошо понимает собственные отношения с руководством, однако считает неуважительным, когда критику затрагивают людей, работающих за кулисами. Вассёр подтвердил, что его главным приоритетом остаётся защита коллектива Ferrari.