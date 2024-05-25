Необходимо, чтобы команда сохраняла спокойствие, говорит Фредерик Вассер

Результаты квалификации в Монако оценил Фредерик Вассёр, высказавший удовлетворение команды Ferrari по итогам субботнего заезда. Пилоты Шарль Леклер и Карлос Сайнс показали отличную производительность, финишировав на первом и третьем месте соответственно.

«Гонка только завтра. По субботам не начисляют очки, поэтому команда должна сохранять спокойствие и готовиться к завтрашнему дню», — подчеркнул Вассёр.

По мнению руководителя, сегодняшнее выступление стало сильным заявлением. Первая стартовая позиция в Монако - это, безусловно, отличный результат. Однако основная работа еще впереди, и команда должна сосредоточиться на предстоящей гонке.

«Сложность заключается в том, что трасса продолжает меняться. Но важно, что мы начинаем гонку в лидирующем положении. Ведь будучи впереди, нет необходимости рисковать изо всех сил. Важно адаптироваться к изменениям на трассе и увеличивать темп с каждым кругом до самого финиша», — подытожил Вассёр.