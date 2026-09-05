«Иногда всё решает сотая доля секунды»: Фредерик Вассёр

В Монце руководитель Ferrari Фредерик Вассёр оценил форму команды, рассказал о слипстриме и поделился ожиданиями от новой гонки в Мадриде.

Вопрос: В этот уик-энд Ferrari опробует обновлённую силовую установку. Позволит ли она побороться за победу в воскресенье?

Фредерик Вассёр: Вы не задаёте простых вопросов! Пятница прошла хорошо, однако в прошлом году в первый день уик-энда мы занимали те же позиции и помним, чем всё закончилось.

Нужно сохранять спокойствие. Мы ещё не ликвидировали отставание от моторов Mercedes, и впереди нас ждёт долгий путь. Разработка отличается большой инерцией: всё происходит постепенно, шаг за шагом, поэтому процесс будет длительным.

Даже небольшой прогресс имеет значение, особенно в условиях столь плотной борьбы. Иногда исход решает сотая доля секунды.

Вопрос: В Монце особенно важен эффект от слипстрима. В четверг Шарль сказал, что в этот уик-энд право выбора останется за Льюисом. Вы попросите его помочь Льюису в квалификации?

Фредерик Вассёр: Нет, речь лишь о том, что Льюис решит, какая машина выйдет на трассу первой. Это не означает, что мы собираемся использовать слипстрим.

Такой подход возможен, когда только одна машина претендует на победу в квалификации. Например, в ситуации с Кими Антонелли и Джорджем Расселлом или с Red Bull, если команда получает штраф, как это произошло с Хаджаром в Спа.

В подобных обстоятельствах слипстрим можно использовать в полной мере. В нашем случае одна из машин по определению окажется впереди другой, и это будет машина Шарля.

Вопрос: Говоря о Ferrari, многие уделяют внимание новой спецификации двигателя. Но может ли команда повысить эффективность своей работы?

Фредерик Вассёр: У меня самого есть вопросы на этот счёт. В этом сезоне мы потеряли много очков, хотя, вероятно, меньше, чем наши соперники.

Этот сезон новый, и всё в нём новое. Шины изменились, а стратегические решения стали сложнее. Надёжность, безусловно, остаётся общей проблемой. В некоторых ситуациях пит-стопы стали труднее для всех. Теперь у нас одиннадцать команд, боксы также стали немного меньше, и это необходимо учитывать.

Однако моя задача — думать о нашей команде, а не о соперниках. Я призываю Ferrari работать эффективнее. При этом наши потери связаны не с этими обстоятельствами: мы теряем очки из-за собственных ошибок.

Вопрос: Чего вы ожидаете от Мадрида? Насколько сложной будет трасса с учётом увиденного на тестах Формулы 3?

Фредерик Вассёр: Когда мы приезжали на эту трассу, она была только построена. Думаю, она окажется сложной для всех. Вероятно, обгонять там будет непросто.

Во время тестов Формулы 3 на прошлой неделе трасса была немного ухабистой. Она слегка напомнила мне Джидду: скоростные повороты между стен и другие похожие особенности.

Новая трасса всегда становится вызовом. Мы отправляемся на этап, не располагая никакой информацией. Для меня это очень интересно. Я рад, что в календаре появился новый этап и новая трасса. Нужно воспринимать это именно так — как интересный вызов.