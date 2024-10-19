Гонка была хорошая, – сказал Фредерик Вассёр.

Спринт на американской трассе в Остине прошёл напряженно и захватывающе. Гонщик, вышедший на старт с поула, сумел удержать лидирующую позицию. Однако за Максом Ферстаппеном развернулась настоящая битва за места на подиуме, особенно между напарниками по команде Ferrari - Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.

После окончания короткой субботней гонки несколько моментов прокомментировал Фредерик Вассёр, глава итальянской команды.

Фредерик Вассёр заявил: «Гонка получилась насыщенной и захватывающей! Событий было предостаточно на каждом круге, они были разнообразными, кому-то везло больше, а кому-то меньше. Мы видели явное различие в скорости, даже среди гонщиков одной команды. В целом, мы довольны результатом.

По-моему мнению, у нас был хороший темп от старта до финиша, хотя начальные два круга были для нас непростыми. Однако потом мы смогли нарастить скорость и отыграться. В том числе это было возможно благодаря лучшему сохранению задней резины на наших болидах по сравнению с Mercedes…»