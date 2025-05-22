Франко Колапинто стремится утешить болельщиков

После заездов на трассе в Имоле гонщик Юки Цунода стал объектом нападок в социальных сетях со стороны фанатов Франко Колапинто.

Причиной для критики гонщика команды Red Bull Racing стал небольшой инцидент во время первых практических заездов в пятницу, когда Колапинто помешал Цуноде на трассе, вызвав его недовольство. Франко Колапинто уже заявил в четверг в Монако, что принимает меры для умиротворения своих возбужденных поклонников.

Франко Колапинто: «Если бы меня так заблокировали, как я заблокировал Юки, я бы тоже был возмущен. Поэтому я полностью понимаю его негодование. Я считаю, что его реакция была абсолютно правильной, и мне жаль, что он столкнулся с таким негативом».

«Когда я перешел в Формулу 2, я тоже столкнулся с волной ненависти в социальных сетях. Это случается, но мы, спортсмены, должны сосредоточиться на том, что мы можем контролировать. Мы не можем влиять на отношения между людьми и их поступки, которые лежат за пределами нашего контроля».

«Я делаю все возможное, чтобы успокоить тех, кто слушает меня, своих поклонников. Это постоянный процесс. Некоторые из них очень страстные и иногда агрессивные, но это часть реальности».

«С моей стороны я делаю все, что в моей власти, потому что знаю, что многие сталкиваются с нападками, подобно мне. Но когда мы находимся на трассе, мы должны забыть обо всем этом и сосредоточиться на гонке».