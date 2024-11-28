Франко Колапинто: Отсутствие сильного прессинга не смущает меня.

Молодой гонщик Франко Колапинто столкнулся с серией неудачных гонок на двух последних этапах в Сан-Паулу и Лас-Вегасе. В Катаре его руководство решило выяснить, связаны ли аварии с возросшим давлением на молодого спортсмена после успешных стартов в сезоне.

В интервью Франко Колапинто заявил: «Давление? На самом деле, я не ощущаю на себе сильного давления. В автоспорте всегда бывают взлеты и падения. Последние гонки не задались для меня удачно».

«Я провел пять отличных заездов, но в Бразилии столкнулся с трудностями. А в Лас-Вегасе, казалось, всё складывалось удачно – я чувствовал себя уверенно и нашел свой ритм, пока не допустил ошибку в квалификации. В гонке мой темп был хорошим, и я чувствовал себя отлично».

«К сожалению, бывают и провалы. Иногда даже мелкие недочеты могут привести к серьезным последствиям», - заключил Франко Колапинто.