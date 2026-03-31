Франко Колапинто примет участие в демонстрационных заездах в Буэнос-Айресе

Аргентинский автогонщик Франко Колапинто примет участие в демонстрационных заездах на временной трассе, расположенной на улицах Буэнос-Айреса. Мероприятие состоится в столице Аргентины, где специально для этого организовано историческое шоу автомобилей.

Во время заездов Франко Колапинто будет управлять болидом Формулы 1 Lotus E20 выпуска 2012 года. Автомобиль получил современную раскраску команды Alpine и станет центром притяжения для поклонников автоспорта. Шоу запланировано на 26 апреля и будет включать в себя выступления других исторических машин.

Франко Колапинто отметил, что пилотирование болида Формулы 1 на родине станет для него особым событием. Спортсмен признался, что чувствует благодарность ко всем, кто поддерживал его с ранних лет, и продолжает стремиться к профессиональным достижениям под влиянием этой поддержки.

После дебюта Франко Колапинто в мире Формулы 1, интерес к гонкам и автоспорту в целом заметно увеличился в Аргентине. В Буэнос-Айресе уже стартовали работы по масштабной реконструкции автодрома, что призвано подготовить столицу к возможному приёму этапа Гран При Формулы 1 в 2028 году.