Франко Колапинто вынесли предупреждение

Стюарды Гран При Японии вынесли Франко Колапинто предупреждение за помеху Максу Ферстаппену во второй тренировке Формулы 1.
Демид Поршнев
27.03.2026, 12:21·1 мин
Стюарды Гран При Японии провели разбирательство по поводу инцидента, который произошел во время второй тренировки между Франко Колапинто и Максом Ферстаппеном.

Ситуация возникла на отрезке трассы между 14-м и 15-м поворотами, где гонщик Alpine Франко Колапинто выполнял маневры из стороны в сторону. В этот момент позади него находился пилот Red Bull Макс Ферстаппен, который приближался на высокой скорости. Представители команды Alpine предупредили Колапинто о приближении Ферстаппена, после чего аргентинский спортсмен прекратил вилять, но остался на гоночной траектории.

В результате этого Ферстаппену пришлось прервать свой быстрый круг, так как проехать мимо соперника было невозможно без риска для безопасности. По итогам рассмотрения происшествия стюарды приняли решение ограничиться предупреждением для Франко Колапинто.

