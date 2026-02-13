Главная Новости Alpine F1 Team Франко Колапинто: «Мы неплохо завершили неделю»
Новости

Франко Колапинто: «Мы неплохо завершили неделю»

Alpine завершила третий день тестов Ф1 с лучшим результатом недели — Франко Колапинто проехал 144 круга и отметил прогресс команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.02.2026, 21:42·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Завершился третий день тестовых заездов, который стал самым продуктивным для команды Alpine за текущую неделю. Франко Колапинто провёл на трассе 144 круга, отметив высокий темп и собрав значительный объём данных для анализа.

Пилот Alpine, Франко Колапинто, который занял восьмое место по итогам дня, прокомментировал: «Приятно завершить неделю столь большой пройденной дистанцией. Мы собрали большой объём информации для анализа. Сегодня машина вела себя хорошо, мы специально проехали так много кругов, чтобы я мог набраться опыта.»

Колапинто добавил, что после успешного дня, проведённого Пьером, автомобиль уже с утра отлично проявил себя. Благодаря этому Франко удалось постепенно нарабатывать необходимые навыки и проводить тесты по различным параметрам работы машины. Это позволило команде сосредоточиться на ряде проверок и лучше разобраться в особенностях поведения болида.

За три дня тестовых сессий Alpine удалось проехать 318 кругов. На следующей неделе команда продолжит подготовку, когда тесты возобновятся. Франко Колапинто заметил, что видит ещё большие перспективы для роста и приобретения опыта, а завершил неделю в гораздо лучшем состоянии, выразив благодарность всему коллективу за отличную подготовку.

Источник

Франко Колапинто (118)Alpine F1 Team (299)Зимние тесты 2026 (112)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация