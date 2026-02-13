Франко Колапинто: «Мы неплохо завершили неделю»

Завершился третий день тестовых заездов, который стал самым продуктивным для команды Alpine за текущую неделю. Франко Колапинто провёл на трассе 144 круга, отметив высокий темп и собрав значительный объём данных для анализа.

Пилот Alpine, Франко Колапинто, который занял восьмое место по итогам дня, прокомментировал: «Приятно завершить неделю столь большой пройденной дистанцией. Мы собрали большой объём информации для анализа. Сегодня машина вела себя хорошо, мы специально проехали так много кругов, чтобы я мог набраться опыта.»

Колапинто добавил, что после успешного дня, проведённого Пьером, автомобиль уже с утра отлично проявил себя. Благодаря этому Франко удалось постепенно нарабатывать необходимые навыки и проводить тесты по различным параметрам работы машины. Это позволило команде сосредоточиться на ряде проверок и лучше разобраться в особенностях поведения болида.

За три дня тестовых сессий Alpine удалось проехать 318 кругов. На следующей неделе команда продолжит подготовку, когда тесты возобновятся. Франко Колапинто заметил, что видит ещё большие перспективы для роста и приобретения опыта, а завершил неделю в гораздо лучшем состоянии, выразив благодарность всему коллективу за отличную подготовку.