Франко Колапинто: «Мы были способны на большее»

В Сингапуре квалификация оказалась неудачной для обоих пилотов Alpine — оба завершили выступление уже в первой части сессии.

Франко Колапинто, занявший 18-е место, отметил, что результат оставил желать лучшего, однако выразил удовлетворение работой команды и прогрессом автомобиля на протяжении уик-энда. По его словам, по сравнению с тренировками машина в квалификации проявила себя значительно лучше и позволяла действовать на пределе возможностей. Теперь спортсмен намерен сохранить этот настрой на предстоящую гонку.

Франко подчеркнул, что команда способна была добиться большего, и итоговые позиции на старте не отражают реального улучшения скорости. По мнению пилота, если бы удалось избежать трафика и провести попытку чище, стартовая позиция могла быть выше.

Колапинто ожидает сложную и изнурительную гонку, где обгонять будет непросто. В этой ситуации главный акцент Alpine сделает на выборе стратегии, чтобы попытаться отыграть позиции по ходу дистанции.

Пьер Гасли финишировал 20-м. Он рассказал, что не смог завершить свой последний круг из-за остановки на трассе в 11-м повороте. В команде подозревают технические проблемы с системой смазки, и теперь специалисты будут разбираться в причинах произошедшего. Пьер отметил, что даже при отсутствии инцидента шансы пройти дальше были минимальными.

Гасли назвал прошедший день непростым, но призвал оставить его позади и сосредоточиться на дальнейших действиях. Он подчеркнул, что команда всегда стремится к максимальному результату и надеется реализовать возможные шансы в предстоящей гонке.