Франко Колапинто: Недоволен собой – это все равно продолжать идти вперед

В рамках первой за карьеру квалификации к спринту молодой пилот команды Williams Франко Колапинто показал отличные результаты, опередив опытного гонщика Алекса Элбона.

Франко Колапинто (занявший 10-е место) поделился своими впечатлениями: «Хоть результат и хороший, я чувствую лёгкое недовольство собой – мог бы показать лучший круг, но допустил ошибку в первом повороте. Пытался исправить ситуацию, но круг получился неидеальным, и шанс попасть в топ-8 ушёл мимо. Важно извлечь уроки из произошедшего и лучше понять, как вести себя на пределе с шинами».

Тем не менее, после часа тренировок на трассе с этим болидом, я смог показать улучшение. Завтра меня ждёт старт недалеко от зоны очков – будем посмотреть, что удастся показать в гонке».

Алекс Элбон (занявший 18-е место) также прокомментировал свою квалификацию: «Сегодня была моя собственная ошибка. Я должен был избежать выезда на бордюр, но недооценил износ шин, с которыми не работал во время тренировок. Автомобиль показал хорошую скорость, что позволило мне пройти в следующий этап квалификации, поэтому основные настройки останутся без изменений; вопрос скорее в изношенных шинах, которые не годятся для спринта».