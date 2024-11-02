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Франческо Баньяя осложнил свою борьбу за титул после спринта в Малайзии

В субботу, 2 ноября, на трассе прошла захватывающая спринтерская гонка в рамках MotoGP. Франческо Баньяя вышел на старт с первой позиции, показав лучшее время квалификации, но уже после первого круга лидером стал Хорхе Мартин, обойдя итальянца.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.11.2024, 11:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В субботу, 2 ноября, на трассе прошла захватывающая спринтерская гонка в рамках MotoGP. Франческо Баньяя вышел на старт с первой позиции, показав лучшее время квалификации, но уже после первого круга лидером стал Хорхе Мартин, обойдя итальянца.

На третьем круге произошло решающее событие для гонки - Франческо Баньяя, упав, покинул состязание, лишившись шансов на победу. Это открыло дорогу Марку Маркесу, который занял третью позицию.

Далее гонка развивалась достаточно спокойно, с Хорхе Мартином, уверенно удерживавшим лидерство перед Марком Маркесом. Мартин не допустил опасного приближения соперника и добыл еще 12 очков в борьбе за чемпионский титул.

На данный момент Хорхе опережает Франческо на 29 баллов и диктует свой темп в борьбе за звание чемпиона. Марк Маркес финишировал на второй позиции, а третье место занял Энеа Бастьянини.

Ранее на нашем портале была опубликована информация о квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии, где победителем стал неожиданный гонщик.

Фото: Carsweek.ru

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