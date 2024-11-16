Франческо Баньяя подошел к Хорхе Мартину перед решающей гонкой сезона

В субботу, 16 ноября, на трассе в Барселоне прошла спринтерская гонка MotoGP, ставшая последней в этом сезоне. Гонка прошла с огромной драматичностью, сохраняя интригу до финиша.

Перед стартом гонки заезда Хорхе Мартин лидировал, опережая Франческо Баньяя на 24 очка. Но итальянец стартовал с поула и удерживал лидирующую позицию после первого круга, в то время как сам Мартин начал гонку с четвертой позиции.

Алеш Эспаргаро и Марк Маркес стартовали со второй и третьей позиции соответственно, но их выступление было не столь блестящим — круг закончился для них на 7-м и 8-м местах, между ними оказался Энеа Бастьянини после прорыва с 8-й на 2-е строчку.

Смена позиций между Мартином и Бастьянини продолжалась на протяжении нескольких кругов, но ближе к финишу Бастьянини сумел обогнать Мартина и отобрать у него 2 очка. В то время как Баньяя стабильно держал лидерство и финишировал первым.

Следует отметить, что Эспаргаро и Маркес смогли частично восстановить свои позиции и заняли 4-е и 5-е места соответственно. Теперь отставание Баньяя от Мартина уменьшилось до 19 очков, что делает завтрашнюю гонку еще более захватывающей.

Интрига сохраняется и в борьбе за третье место в общем зачете, где Бастьянини опережает Маркеса на 5 очков, но позиции на стартовой решетке могут сыграть важную роль на последнем этапе.

Фото: Carsweek.ru

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