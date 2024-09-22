Франческо Баньяя почти догнал Хорхе Мартина после финиша в гонке в Эмилии-Романьи.

В субботу, 21 сентября, состоялась захватывающая спринтерская гонка в рамках Гран-при Эмилии-Романьи. Борьба за чемпионство продолжается настолько напряженно, что в нее вступил Марк Маркес, сокративший отставание за два последних этапа. Франческо Баньяя вышел на старт с поула, за ним следовали Хорхе Мартин и Энеа Бастьянини. Марк Маркес стартовал с седьмой позиции.

После первого круга лидерство захватил Мартин, а Маркес продвинулся на четвертое место. Казалось, что Маркес снова может побороться за вершину. Однако битва за победу развернулась между двумя главными претендентами на титул, в то время как Бастьянини и Маркес оставались немного позади. Баньяя упорно боролся за лидерство и смог вернуть себе первую строчку к концу восьмого круга.

После этого Франческо удерживал достаточно комфортное преимущество, не давая конкурентам шансов для атак. Баньяя победил на гонке и теперь отстает всего на 4 очка в общем зачете. Это означает, что победа на следующем этапе гарантирует ему общий триумф. Бастьянини не слишком сильно отстал от лидеров, в то время как Маркес, финишировавший четвертым, проиграл более 5 секунд.

В финале даже Педро Акоста попытался догнать Маркеса. Молодой испанец в конечном итоге сохранил пятое место, с которого стартовал.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш информационный портал сообщал о прошлой спринтерской гонке в Сан-Марино.