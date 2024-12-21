Главная Новости Red Bull Racing Не стоит бороться с Ферстаппеном, советует Франц Тост Лоусону
Новости

Не стоит бороться с Ферстаппеном, советует Франц Тост Лоусону

Франц Тост советует Лиаму Лоусону не бороться с Максом Ферстаппеном в Red Bull Racing, предупреждая о потенциальных проблемах. Лучше сосредоточиться на собственных задачах.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.12.2024, 13:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Бывший наставник коллектива AlphaTauri Франц Тост высказал свое мнение относительно перехода Лиама Лоусона в состав гонок Red Bull Racing. Тост посоветовал молодому пилоту не вступать в соперничество с Максом Ферстаппеном, поскольку это может вызвать лишние трудности и проблемы.

«И Юки Цунода, и Лиам Лоусон заслуженно получили повышение. Что касается Лоусона, я бы отметил, что ему следует фокусироваться на своей работе и избегать прямых столкновений с Максом Ферстаппеном», - отметил Франц Тост.

«Макс - один из величайших гонщиков в истории, наравне с Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной. И даже на данный момент у него есть потенциал для дальнейших достижений, так как он еще не достиг своего пика», - подчеркнул Тост.

Источник

Франц Тост (1)Лиам Лоусон (40)Red Bull Racing (349)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация