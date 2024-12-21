Не стоит бороться с Ферстаппеном, советует Франц Тост Лоусону

Бывший наставник коллектива AlphaTauri Франц Тост высказал свое мнение относительно перехода Лиама Лоусона в состав гонок Red Bull Racing. Тост посоветовал молодому пилоту не вступать в соперничество с Максом Ферстаппеном, поскольку это может вызвать лишние трудности и проблемы.

«И Юки Цунода, и Лиам Лоусон заслуженно получили повышение. Что касается Лоусона, я бы отметил, что ему следует фокусироваться на своей работе и избегать прямых столкновений с Максом Ферстаппеном», - отметил Франц Тост.

«Макс - один из величайших гонщиков в истории, наравне с Михаэлем Шумахером и Айртоном Сенной. И даже на данный момент у него есть потенциал для дальнейших достижений, так как он еще не достиг своего пика», - подчеркнул Тост.