Четыре компании до сих пор заинтересованы в спасении Fisker, по какой-то причине

Компания Fisker пережила несколько трудных месяцев, мягко говоря. После заявления о необходимости найти партнера среди автопроизводителей перед возможным банкротством, переговоры с Nissan потерпели неудачу. Затем Fisker быстро снизил цены на складские запасы версии внедорожника Ocean, который, возможно, даже не существует. Но все же остается маленький луч надежды.

По информации Business Insider, генеральный директор компании Хенрик Фискер провел совещание со всеми сотрудниками на прошлой неделе и сообщил, что по крайней мере четыре автопроизводителя все еще заинтересованы в возможном участии в капитале компании. "У нас есть четыре автомобильные компании, которые подписали NDA," - сказал Фискер своим сотрудникам на прошлой неделе. Однако, очевидно, им нужно время, чтобы провести некоторые проверки."

Фото: Motor1.com

Fisker не предоставил график или конкретики относительно заинтересованных компаний. Nissan почти наверняка не будет среди них после неудачных переговоров, завершившихся после слухов о сделке на сумму $400 млн, которая должна была стимулировать производство пикапа Alaska и отдельного электрического пикапа для Nissan.

Если Fisker не заключит сделку с одним из этих четырех автопроизводителей в течение следующих 30 дней, банкротство может стать неизбежным. По информации, у компании есть всего $54 млн эквивалентов наличности и она заявляет, что это "не будет достаточно для выполнения текущих обязательств". Это произошло спустя несколько месяцев после того, как компания поставила сотни автомобилей, не собрав миллионы долларов за них.

В ближайшие несколько недель мы увидим, сможет ли Fisker заключить сделку и остаться на плаву, или банкротство уже близко.