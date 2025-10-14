Обновленный Li Auto L9 заметили на дорожных испытаниях благодаря фотошпионам

Китайский автомобильный портал Autohome.cn опубликовал снимки закамуфлированного тестового автомобиля, который, по мнению журналистов, может оказаться обновлённой версией Li Auto L9. На данный момент официальных заявлений от производителя по этому поводу не поступало.

На представленных шпионских фотографиях заметен крупный шестиместный кроссовер, внешние очертания которого очень схожи с существующей моделью Li Auto L9. Однако внимательные наблюдатели обратили внимание на ряд отличий в конструкции будущей новинки.

Одной из особенностей стало наличие поворотных задних колёс. Эта деталь может указывать на возможное внедрение системы управляемой задней оси, призванной повысить манёвренность автомобиля в стеснённых условиях и обеспечить лучшую устойчивость на высоких скоростях.

Судя по имеющейся информации, после обновления Li Auto L9 сохранит гибридную силовую установку, основанную на полуторалитровом турбированном бензиновом двигателе, выполняющем роль генератора, а также двух электромоторах суммарной мощностью 449 л.с. и максимальным крутящим моментом 620 Нм.

Не исключено, что ёмкость аккумуляторной батареи увеличат, что соответствует современной тенденции китайских автопроизводителей выпускать версии с увеличенным запасом хода. Предполагается, что на электротяге обновлённый кроссовер сможет преодолеть до 400 километров.

Текущий Li Auto L9 оснащён аккумуляторной батареей CATL ёмкостью 52,3 кВт·ч, что обеспечивает до 280 километров пути на электричестве. В Китае данная модель представлена у дилеров в двух комплектациях по цене от 409 800 до 439 800 юаней, что эквивалентно 4,62 – 4,96 млн рублей. В России официально продаётся лишь одна версия кроссовера, стоимость которой составляет 8,6 млн рублей.



Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что автомобили Li Auto теперь поддерживают русский язык в заводской прошивке.

Фото: Autohome.cn