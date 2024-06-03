Закулисье автомобильных гонок: фотограф описал аварию в Монако

В результате столкновения Серхио Переса и Кевина Магнуссена на первом круге Гран При Монако пострадал один из фотографов, Андреа Бруно Диодато.

В интервью итальянскому телеканалу Sky он поделился своей версией произошедшего инцидента.

«Со мной все в порядке, все смогли избежать серьезных последствий, и это свидетельствует о высоком уровне безопасности на трассе в Монако», - отметил Диодато.

Фотограф не стал винить гонщика из команды Haas, сказав: «Моя работа заключается в том, чтобы чувствовать опасность заранее, до того как она произойдет. В тот момент, когда шум от проносящихся мимо машин вдруг прекратился, я почувствовал, что что-то случится, и затем произошло столкновение».

Андреа Бруно Диодато сообщил, что в момент аварии за ограждением находилось около десяти человек, но только он получил удар от обломка машины Red Bull.

«Все обошлось. Те, кто мог пострадать, успели укрыться на земле», - добавил фотограф.

Диодато также подчеркнул, что не испытывает страха на гонках, особенно в Монако, где стандарты безопасности на высоте.

«Монако может быть не самым захватывающим гран-при, но безопасность здесь на очень высоком уровне. Ограждения и столбы очень надежные. Все понимают, что наша работа связана с определенными рисками», - заключил фотограф.