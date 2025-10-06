Автобизнес-форум «CarXL – 2025» представит новинки автопрома

28 октября в Москве в «Центре событий РБК» состоится форум автомобильного бизнеса «CarXL – 2025», организованный агентством «АВТОСТАТ». Мероприятие обещает насыщенную программу, в которую войдут аналитические доклады, детальный обзор российского авторынка, презентация новых бизнес-кейсов, а также крупномасштабный нетворкинг.

В рамках форума посетители смогут ознакомиться с последними новинками автомобильной индустрии, включая модели отечественных производителей. Традиция демонстрировать премьерные автомобили на этом событии поддерживается и в нынешнем году. Среди представленных автомобилей ожидаются следующие модели:

Кроссовер «Москвич 8», продажи которого стартовали летом 2025 года, привлекает внимание семиместной компоновкой. Автомобиль оборудован турбированным двигателем объемом 1,5 литра с мощностью 174 л.с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия.

Электромобиль Voyah Passion появился на российском рынке в полностью электрической версии в мае 2023 года, а недавно начались продажи гибридной модификации. Организаторы пока не раскрывают, какая именно конфигурация будет демонстрироваться на форуме. Электрическая версия оснащена силовой установкой мощностью 510 л.с. и крутящим моментом 730 Нм. В зависимости от выбранной батареи запас хода составляет от 483 до 608 км. Гибридный вариант способен проехать до 1 000 км по циклу WLTP, из которых 200 км возможно преодолеть на электротяге.

Отечественная марка Normax представит новую линейку коммерческих автомобилей. Официальный старт продаж этой продукции еще не был объявлен, что делает презентацию на форуме особенно значимой — у гостей появится шанс одними из первых увидеть новинку.

В экспозиции также будет представлен цельнометаллический фургон Dongfeng K33-5661. Модель отличается грузоподъемностью 1 500 кг и объемом грузового отсека 11,68 куб. м. Автомобиль комплектуется 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 136 л.с., который работает совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Форум-выставка «CarXL – 2025» пройдет в гибридном формате — как офлайн, так и онлайн. Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте carx.ru.