Форум автомобильного бизнеса «CarX – 2024»: основные аспекты

Подготовка к масштабному мероприятию – форуму автобизнеса «CarX – 2024» в агентстве «АВТОСТАТ» находится в разгаре. Форум будет проходить в Москве, а именно в стадионе VK, с 8 по 10 октября текущего года. Участников ожидает много интересного.

Более 4 000 человек, более 50 спикеров и свыше 400 компаний автобизнеса соберутся на форуме. В рамках мероприятия будут представлены новые решения для автомобильного бизнеса на стендах участников.

Особенностью данного форума станет применение специального приложения CarX Meeting App, которое поможет участникам общаться и знакомиться друг с другом. Также будет выделенная зона Meeting Point для бизнес-знакомств и нетворкинга, где можно будет назначить встречу через CarX Meeting App.

На форуме ожидается выставка новинок автомобильного рынка, а также награждение лауреатов премии «Автодилер года». Напомним, что это аналитический проект, где отмечаются лучшие результаты в продажах, маркетинге, сервисе и клиентском обслуживании.

Второй день форума будет посвящен «IT-Революции в автобизнесе», конкурсу IT-Решений для автобизнеса и завершится концертом PartyAuto.

Третий день форума будет насыщен серией конференций: «АВТОСТАТ Оперативка», «ForAuto», «FinAuto», «FleetAuto», «Used Cars», «ServiceAuto». Каждая из них охватит разные аспекты автобизнеса, начиная от аналитики и заканчивая сервисом и запчастями.

Подробности о форуме «CarX – 2024» доступны на его официальной странице. Не упустите возможность быть в курсе главных событий автомобильной индустрии!