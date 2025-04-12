Гонка в Майами: победу одержал Верляйн

Пятый этап сезона Формулы E прошел на новой для чемпионата трассе в Майами, расположенной на территории автодрома Homestead-Miami Speedway. Часть овальной трассы была включена в круг длиной всего 3551 метр.

Норман Нато из команды Nissan стартовал с поула и удержал лидерство, но уже на втором круге его атаковал Ник де Вриз из Porsche. Оба гонщика - опытные участники Формулы E.

В ходе гонки произошел обмен позициями, и Нато решил не сопротивляться, уступив лидерство. Обгонять на широких участках трассы было легко, и гонка стала насыщенной.

После нескольких кругов лидером стала машина де Вриза, за ним ехал Нато, затем гонщики Envision - Фряйнс и Буэми. Буэми, опытный гонщик, возможно, проводит свой последний сезон в серии.

На пятом круге Нато вернулся вперед, не встретив серьезного сопротивления. Тактика играет важную роль в Формуле E, и позиция на последних кругах определяет победу.

Борьба на трассе приобрела позиционный характер, но Буэми активировал режим повышенной мощности и опередил своего напарника. Затем к этому же режиму прибегли другие гонщики.

Многие активировали режим Attack Mode, что привело к постоянным обменам позициями. На последних кругах лидировал да Кошта, но гонка была остановлена из-за проблемы у де Вриза.

После рестарта борьба возобновилась. Машины Верляйна, Мортары, Фряйнса и ди Грасси выдвинулись вперед. Нато активно действовал, опередил Фряйнса и догнал лидера.

На финише Нато обогнал Верляйна и первым пересек линию финиша. Однако стюарды выявили, что несколько гонщиков получили штраф за неправильное использование режима Attack Mode.

Таким образом, победой официально стал Верляйн, на втором месте - ди Грасси, на третьем - да Кошта. Для команды Lola Yamaha это был первый подиум в этом сезоне.

Для да Кошта поражение стало разочарованием, поскольку он верил в победу. Теперь лидерство в зачете удерживает Роулэнд.

Следующий уик-энд гонщики проведут в Монако, где состоится двойной этап в начале мая. Гонка обещает быть захватывающей и напряженной.