Оливер Роулэнд победил в гонке Формулы E в Монако

Гонки Формулы E в Монако прошли на полной версии легендарной городской трассы благодаря продвинутым технологиям электрических машин GEN3 Evo. Гонщики уже могут преодолеть 55-минутную гонку без проблем.

С 2025 года в Формуле E практикуются пит-стопы с экспресс-подзарядкой на статусе чемпионата мира. Сегодняшний Monaco e-Prix состоял из 29 кругов по 3,3 км каждый.

Перед стартом гонки Тейлор Барнард выиграл поул. Он представляет McLaren, которая покидает Формулу E после текущего сезона.

На стартовой линии Тейлор Барнард рядом с Оливером Роулэндом из Nissan. Второй ряд заняли Дэн Тиктум и Ник де Вриз, а на третьем – Паскаль Верляйн и Робин Фряйнс.

В начале гонки позиции лидеров практически не менялись. Деннис попытался обогнать Верляйна, но контакта избежать не удалось. Из-за технических проблем Нико Мюллер вернулся в боксы и отстал на 40 секунд от лидера.

Некоторые гонщики применили режим Attack Mode и начали обгонять. Напарник Денниса Митч Эванс столкнулся с проблемами и остановился в боксах.

На 13 круге Роулэнд опередил Барнарда, который затем вернулся на трассу на 14-й позиции. После пит-стопов Нико Мюллер вышел лидером, за ним были Кэссиди и Роулэнд.

На 24 круге Мюллер использовал Attack Mode, и порядок на трассе изменился. На финише победу одержал Роулэнд, далеко отрывшись от всех. Де Вриз и Деннис также поднялись на пьедестал.

Роулэнд прокомментировал, что план команды сработал отлично. Он укрепил лидерство в личном зачёте с 94 очками. Барнард не повезло из-за проблем на трассе и оказался на четвёртой позиции.