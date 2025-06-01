Ник Кэссиди выиграл дождевую гонку в Шанхае.

Воскресная гонка Формулы E прошла в Шанхае в атмосфере, сильно отличающейся от вчерашней. Дождь затопил трассу, но это не помешало Нику Кэссиди из команды Jaguar выиграть вторую квалификацию уик-энда.

Из-за плохой погоды формат квалификации был изменён - финальная сессия была отменена, результаты определялись по заездам в двух группах.

На стартовой решётке были Антониу Феликс да Кошта (Porsche), Паскаль Верляйн (Porsche), Лукас ди Грасси (Lola), Джейк Хьюз (Maserati), Жан-Эрик Вернь (DS Penske).

Старт гонки был отложен из-за дождя, но после того, как автомобиль безопасности въехал на пит-лейн и гонка началась на 8-м круге, на трассе началась настоящая борьба.

Большинство гонщиков активировали режим повышенной мощности Attack Mode, что было рискованно из-за сложных условий. На 9-м круге команда Porsche пропустила Верляйна вперед, и действующий чемпион мира переместился на вторую позицию.

На 13-м круге Нико Мюллер (Andretti) обогнал ди Грасси и Гюнтера, поднявшись на 6-е место за счёт режима Attack Mode.

Однако Ник де Вриз (Mahindra) вылетел на гравий на 9-м круге из-за аквапланирования, потеряв несколько позиций, а Сэм Бёрд (Jaguar) также ошибся, но смог вернуться на трассу и продолжить гонку.

Лидирование Кэссиди стало очевидным после того, как Гюнтер остановился из-за технических неполадок на 19-м круге.

Ник провел гонку уверенно, удерживая лидерство и увеличивая отрыв от соперников, финишировав на первом месте. Эта победа стала второй для Jaguar в сезоне.

Паскаль Верляйн финишировал вторым, поднявшись на вторую строчку личного зачёта, а де Кошта стал третьим, переместившись на третье место в общем зачёте.

Подиум Porsche позволил команде возглавить зачёт конструкторов, опережая Nissan всего на одно очко. Следующая гонка пройдёт в Джакарте 21 июня.

Фото: F1news.ru