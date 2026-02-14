Формула E: Да Кошта впервые победил в этом сезоне

В Джидде на городской трассе швейцарский гонщик команды Mahindra Эдоардо Мортаре вновь подтвердил свой высокий класс, завоевав второй подряд поул-позицию. После упущенной накануне победы, пилот был настроен решительно и на этот раз стартовал безупречно, уверенно возглавив гонку в самом начале.

Однако уже на первом круге Мортаре уступил лидерство Оливеру Роулэнду из Nissan, руководствуясь тактическими соображениями. Британец, стартовавший с четвёртой позиции после неудачного выступления в пятницу, сразу обозначил свои притязания на подиум.

Впрочем, удержать первое место Роулэнду удалось недолго: его обошёл опытный Себастьен Буэми из Envision. Тем временем португалец Антониу Феликс да Кошта, представляющий Jaguar, уже на четвёртом круге пробился во вторую тройку и напомнил соперникам о своей атакующей манере пилотирования.

Вторая гонка уик-энда Формулы E традиционно проходит по сокращённой дистанции — 30 кругов, без пит-стопов и быстрой подзарядки, что влияет на выбор стратегии. Вскоре команда Envision дала Буэми указание уступить позицию, осознавая преимущество скорости у соперников. На некоторое время лидером вновь стал Роулэнд, однако уже на восьмом круге Мортаре вернулся на первую позицию.

Несмотря на это, Себастьен Буэми не задержался позади и воспользовался моментом, чтобы вновь выйти вперёд. Как отмечают знатоки электрической серии, в Формуле E борьба за лидерство ведётся на каждом круге, а разница между пилотами зачастую минимальна. Здесь важно не только оказаться впереди к финишу, но и грамотно расходовать заряд батарей.

В середине дистанции борьба за первое место продолжалась между Мортаре и Буэми, и ни одному из гонщиков первой пятёрки не удавалось создать заметный отрыв.

На 16-м круге Митч Эванс, также выступающий за Jaguar, одним из первых активировал Attack Mode, что позволило ему подняться с десятого места сразу на четвёртое.

К десятому кругу до конца дистанции ситуация вновь изменилась: Оливер Роулэнд вернул себе позицию лидера, но ключевым моментом стало то, что да Кошта удерживался в числе претендентов на победу. На 21-м круге, воспользовавшись Attack Mode, португальский гонщик впервые вышел в лидеры.

Тем временем на вторую позицию поднялся Дэн Тиктум из Cupra Kiro, стартовавший девятым, а Буэми занял третью строчку. За четвёртое место развернулась ожесточённая борьба между Мортаре и Роулэндом, приведшая к контакту между машинами, который, к счастью, не имел серьёзных последствий.

К финишу Антониу Феликс да Кошта не только сохранил лидерство, но и увеличил отрыв почти до четырёх секунд. Соперники пытались сократить дистанцию, однако да Кошта воспользовался ещё одним режимом Attack Mode, чтобы удержаться впереди.

На 27-м круге Роулэнд сумел обойти Тиктума и выйти на второе место, а вскоре Буэми также вернул себе позицию в тройке лидеров. В финальной фазе гонки пелотон растянулся, однако борьба в середине группы оставалась напряжённой. На одном из последних кругов между Дэном Тиктумом и Пепе Марти, его напарником по Cupra Kiro, произошёл контакт, но оба смогли продолжить борьбу.

Гонка завершилась победой Антониу Феликса да Кошты — это его первый триумф в сезоне и дебютная победа за рулём Jaguar. Для заводской команды Jaguar эта победа стала уже 24-й в истории участия в Формуле E. Особое достижение да Кошты — он стал первым, кто выигрывал гонки в составе пяти разных команд электрической серии.

После финиша португалец отметил, что благодаря грамотной тактике и правильному использованию Attack Mode команде удалось добиться успеха, несмотря на сложное развитие событий по ходу дистанции.

Jaguar продолжает серию успешных выступлений в сезоне: ранее Митч Эванс выиграл этап в Майами и был на подиуме в предыдущей гонке, а теперь победу празднует его напарник.

На втором месте финишировал Себастьен Буэми, для команды Envision этот результат стал значительным достижением. Третьим к финишу пришёл Оливер Роулэнд, что позволило действующему чемпиону мира подняться на третью строчку личного зачёта после не слишком удачного старта сезона.

Эдоардо Мортаре, несмотря на двойной поул, в этот раз ограничился четвёртым местом. Если бы гонщик Mahindra сумел подняться как минимум на вторую позицию, он бы стал лидером чемпионата, но сейчас первое место по-прежнему удерживает Паскаль Верляйн, выигравший первую гонку уик-энда. Тем не менее, два подряд поула говорят о перспективах Mahindra, и команда не намерена отказываться от целей на победу.