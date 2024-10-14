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Джеймс Уортон подписал контракт с ART в Формуле 3

Команда ART Grand Prix, участвующая в гоночной серии Формула 3, объявила, что в следующем году за нее будет выступать 18-летний гонщик из Австралии по имени Джеймс Уортон. Таким образом, состав команды на сезон 2025 года окончательно сформирован.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2024, 12:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда ART Grand Prix, участвующая в гоночной серии Формула 3, объявила, что в следующем году за нее будет выступать 18-летний гонщик из Австралии по имени Джеймс Уортон. Таким образом, состав команды на сезон 2025 года окончательно сформирован.

На прошлой неделе Уортон принял участие в испытаниях на трассе в Хересе за команду ART, однако продолжает выступать и в европейской серии Формула Региональ, где перед завершением сезона занимает второе место в общем зачете. Стоит отметить, что опыт гонок в Формуле 3 у молодого австралийца уже имеется: в июле он принял участие в двух заездах на трассе Сильверстоун за команду Hitech.

Джеймс Уортон выразил благодарность команде ART Grand Prix за предоставленный шанс: «Я просто не могу найти слов, чтобы выразить свою признательность ART Grand Prix за этот удивительный шанс. Мне предстоит сделать очень важный шаг в своей гоночной карьере, и я очень ценю доверие, оказанное мне».

«Я с нетерпением жду начала работы с одной из самых уважаемых команд в мире гоночного спорта. В период межсезонья мы усердно поработаем, чтобы быть в отличной форме к началу нового сезона», — добавил гонщик.

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