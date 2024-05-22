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Дебютант Джеймс Хедли покоряет Монако

Команда Jenzer Motorsport, участвующая в гоночной серии Формула 3, анонсировала изменения в своем составе перед грядущим этапом в Монако.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.05.2024, 19:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Jenzer Motorsport, участвующая в гоночной серии Формула 3, анонсировала изменения в своем составе перед грядущим этапом в Монако.

Джеймс Хедли заменит Матиаса Загазету на четвертом этапе сезона из-за операции по удалению аппендикса, которую он успешно перенес. В настоящее время Хедли выступает в британской Формуле 3 и занимает десятое место в личном зачете после двух проведенных этапов в 2024 году.

Джеймс Хедли: «16:00 вчера мне сообщили, что я выступлю в Формуле 3 в Монако. Это было моей мечтой. Я хочу поблагодарить Гари Кэтта и всю команду Jenzer за веру в меня, а также выразить благодарность спонсорам.

У меня не было времени для тренировок на симуляторе, но я сосредоточусь на самой гонке и сделаю все возможное. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне попасть в Монако».

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