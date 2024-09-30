Чарли Вурц будет выступать за Trident в Формуле 3.

Чарли Вурц, 18-летний гонщик и сын известного бывшего гонщика Формулы 1 и комментатора, провёл свой первый сезон в Формуле 3. Его выступления были не такими уж яркими, лучшим результатом было 5-е место в гонке в Мельбурне. По итогам сезона Чарли занял 22-е место в общем зачёте.

Однако, несмотря на не самые впечатляющие результаты, у Чарли была возможность перейти в Формулу 2 в следующем сезоне. Но он принял решение остаться в Формуле 3 и сменить команду. Так, он перейдёт из Jenzer Motorsport в Trident. Эта итальянская команда привлекла Вурца возможностью поработать с теми, кто уже завоевывал титулы в молодёжной серии.

По словам отца Чарли, молодой гонщик ещё не готов для перехода в Формулу 2. Он предпочёл остаться в Формуле 3, чтобы ещё лучше изучить трассы и преодолеть собственные слабости. У него есть желание бороться с сильнейшими гонщиками и научиться справляться с давлением.

Ожидания к Вурцу будут высокими в новом сезоне, но ему приятно защищать цвета команды, которая уже побеждала в данном чемпионате. Будем следить за его выступлениями в новой команде и желаем удачи в новом сезоне!