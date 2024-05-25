Пилот Тейлор Барнард одержал победу на Гран-при Формулы 2

Субботний спринт в Формуле 2 на городской трассе Монако оказался насыщенным на события. Не все гонщики смогли добраться до финиша из-за различных приключений.

Лидерство в гонке удерживал Тейлор Барнард, стартовавший с поула, однако его преследовал Габриэль Бортолето. Несмотря на блокировку колёс в первом повороте, Барнард удержал лидерство. Ситуацию на трассе осложнил инцидент с Виктором Мартеном, что привело к выезду безопасного автомобиля.

Гонка возобновилась, и Барнард продолжал лидировать, с Бортолето и Деннисом Хаугером за спиной. Несколько инцидентов на трассе привели к нейтрализации гонки. Один из них вызвал Пепе Марти, разбивший машину после ошибки на трассе.

Стюарды приняли решение наказать Куша Майни за нарушение правил на первом круге. Гонщик получил 10 штрафных секунд за срез шиканы и не возвращение позиции.

На 11-м круге ввели режим виртуального автомобиля безопасности из-за повреждения машины Ричарда Ферсхора. Голландский гонщик отправился в боксы на замену части и потерял свои позиции.

Оливер Берман столкнулся с проблемами в конце 15-го круга, но не сдался и продолжил гонку после замены части. Ему пришлось отчитываться команде о возможности продолжения.

Тейлор Барнард уверенно довёл гонку до финиша, одержав свою первую победу в Формуле 2. Габриэль Бортолето и Деннис Хаугер финишировали на втором и третьем местах соответственно.

Хотя Зейн Мэлони покинул гонку и не набрал очков, а Пол Арон финишировал седьмым, отставание эстонца от лидера уменьшилось. Завтрашняя гонка обещает быть захватывающей.

Несмотря на некоторые сложности, участники готовы бороться за победу. Айзек Хаджар заработал балл за восьмое место, укрепив свою позицию. Гонка продолжается, и борьба за победу лишь набирает обороты.