Формула 2 и Формула 3 рассматривают альтернативы для этапов

Руководство Формулы 3 и Формулы 2 рассматривает замену этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии для сохранения запланированного календаря гонок.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
09.03.2026
По данным издания SoyMotor, организаторы чемпионатов Формулы 3 и Формулы 2 рассматривают возможность замены этапов, запланированных в Бахрейне и Саудовской Аравии, чтобы сохранить необходимое количество гонок в сезоне.

В молодежных автогоночных сериях участие гонщиков и их спонсоров оплачивается на определённое число этапов, которые организаторы обязуются провести. В случае, если этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии будут отменены, календарь потеряет сразу две гонки, а после этапа в Австралии сезон сможет возобновиться только в начале июня этапом в Монако.

Чтобы избежать столь длительной паузы между этапами, руководство Формулы 3 и Формулы 2 активно ищет возможности для замены отменённых гонок другими этапами.

