Формула 1 станет частью нового голливудского фильма

Голливуд продолжает проявлять интерес к автоспорту на фоне успеха художественного фильма F1: The Movie, где главную роль исполнил Брэд Питт. Теперь внимание киностудий привлекла Формула 1: стало известно о новом проекте, связанном с этим видом спорта.

Кинокомпания Warner Bros. анонсировала выход фильма, который станет приквелом франшизы, начатой в 2001 году лентой «Одиннадцать друзей Оушена» режиссёра Стивена Содерберга. В оригинальной картине Джордж Клуни сыграл обаятельного вора Дэнни Оушена. Новый фильм, пока не имеющий официального названия, появится на больших экранах 25 июня 2027 года. Его сюжет будет посвящён родителям Дэнни Оушена, которые решаются на дерзкое ограбление во время Гран При Монако 1962 года.

Во время презентации проекта, состоявшейся на выставке CinemaCon в Лас-Вегасе, актриса Марго Робби рассказала: «Прежде чем Дэнни Оушен ступил на землю Лас-Вегаса, два гения научили его всему, что он знает – его родители. Вы увидите их в расцвете сил, а в нашем новом фильме они совершат эпическое ограбление во время Гран При Монако 1962 года».

Пока не уточняется, будет ли сама гонка служить лишь фоном для событий картины или окажет непосредственное влияние на развитие сюжета.

Напомним, что в 1962 году победу в Гран При Монако одержал Брюс Макларен, выступавший за рулём Cooper-Climax. Он сумел опередить гонщика Ferrari Фила Хилла на 1,3 секунды.